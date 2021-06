Europa a cunoscut anul acesta cea mai răcoroasă primăvară după 2013 (Copernicus) Un sistem persistent de joasa presiune in Europa a condus la cea mai racoroasa primavara inregistrata pe continent din 2013, a anuntat luni serviciul european pentru monitorizarea schimbarilor climatice Copernicus, relateaza dpa.



Temperatura medie din martie pana in mai anul acesta a fost cu 0,45 grade Celsius sub cea inregistrata din 1991 pana in 2020, a anuntat luni agentia in Reading, Anglia.



In zone intinse din Europa au fost raportate temperaturi mai scazute decat media pe termen lung, se arata in raportul Copernicus, exceptii facand Scandinavia si sud-vestul Peninsulei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un sistem persistent de joasa presiune in Europa a condus la cea mai racoroasa primavara inregistrata pe continent din 2013, a anuntat luni serviciul european pentru monitorizarea schimbarilor climatice Copernicus, relateaza dpa. Temperatura medie din martie pana in mai anul acesta a fost cu 0,45 grade…

- Un sistem persistent de joasa presiune în Europa a condus la cea mai racoroasa primavara înregistrata pe continent din 2013, a anuntat luni serviciul european pentru monitorizarea schimbarilor climatice Copernicus, relateaza dpa și Agerpres. Temperatura medie din martie pâna…

- ​Temperatura optima pentru sanatatea corpului este de 19 grade, susține directorul general al Engie România, Eric Stab. Acesta considera ca reducerea a temperaturii în casa iarna de la 23 la 21 de grade ar însemna o economie de 15% din energia consumata. Eric Stab afirma ca românii…

- Si dupa jumatatea lunii va fi mai rece ca de obicei, arata prognoza, cu temperaturi ce se pot opri la 12 grade. Toate acestea se intampla in conditiile in care 2020 a fost cel mai calduros an inregistrat vreodata in Europa. Anul trecut, temperatura medie a depasit cu 0,4 grade Celsius temperatura medie…

- Clima din Europa a continuat sa se incalzeasca in 2020, regiunile arctice din Siberia confruntandu-se cu un an exceptional, cu temperaturi cu 4 grade Celsius peste valorile medii, a anuntat joi serviciul european pentru monitorizarea schimbarilor climatice Copernicus, relateaza AFP. La nivel mondial,…

- Europa a inregistrat temperaturi-record in anul 2020, regiunile arctice din Siberia confruntandu-se cu un an exceptional, cu temperaturi cu 4 grade Celsius peste valorile medii, a anuntat joi serviciul european pentru monitorizarea schimbarilor climatice Copernicus.

- Cozi s-au format luni la intrarea în magazinele din Anglia, în timp ce frizeriile si-au primit clientii disperati, dupa ce la miezul noptii barurile care au terase au început sa serveasca din nou bauturi odata cu încheierea celor trei luni de lockdown impus de guvernul premierului…

- De azi, marți, 23 martie, vremea începe sa se îmbunatațeasca. AccuWeather anunța nori și soare la Cluj, dar temperatura de doar 6 grade Celsius. Pentru ziua de miercuri, 24 martie, se anunța nebulozitate variabila și temperatura tot de 6 grade. …