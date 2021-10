Euronews Spitalele din România, copleșite de pacienții Covid nevaccinați. Mulți români nu au încredere în autorități Sistemul sanitar din Romania este copleșit in aceste zile de pacienții nevaccinați, țara confruntandu-se cu un violent val patru al pandemiei Covid-19, relateaza Euronews . Mulți romani nu au incredere in autoritațile care ii indeamna sa se vaccineze, ceea ce, parțial, se poate explica prin moștenirea dictaturii lui Nicolae Ceaușescu, mai comenteaza sursa citata.In București, ambulanțele fac cozi in fața spitalului de boli infecțioase ”Matei Balș” unde paturile sunt amplasate pe coridoare, in condițiile in care u mai exista locuri libere in saloane și secțiile ATI. Peste 15.828 de cazuri noi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

