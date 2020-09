Stiri pe aceeasi tema

- Sase sirieni și un egiptean bat la ușa unui ONG din Belgrad pentru a cere ajutor. Ei spun ca au fost impinși violent inapoi in Serbia de catre granicerii romani. Unul dintre ei este fara picior, amputat. El spune ca ofițerii romani și-au folosit propriile carje pentru a-l bate.Apoi, este povestea unui…

- Zeci de migranti, inclusiv copii, se ascundeau intr-un camion frigorific care a plecat din Romania, a anuntat, miercuri, Politia austriaca dupa arestarea unui membru suspect al unei retele care face contrabanda cu oameni prin UE Cazul aminteste de tragedia din 2015 cand 71 de corpuri in descompunere…

- Politistii de frontiera de la Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II din judetul Arad au prins 28 de migranti - 24 de sirieni, doi turci si doi egipteni - care au incercat sa treaca ilegal granita in Ungaria, ascunsi in autoutilitare. Potrivit unui comunicat de presa al Politiei de Frontiera,…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Timisoara, au depistat, in urma unei actiuni pe linia combaterii migratiei ilegale, sapte cetateni turci, care au incercat sa intre ilegal in Romania si patru cetateni indieni, posesori ai unor permise de sedere temporara in Romania, care incercau sa treaca…

- Doi cetateni din Siria și Yemen, au incercat sa intre ilegal in tara, traversand fluviul Dunarea cu ajutorul unor colaci din material plastic. Ei au fost depistați de politistii de frontiera Poliția de frontiera a descoperit pe Insula Șimian, doua persoane de origine asiatica, care au trecut fraudulos…

- Politistii de frontiera de la I.T.P.F. Timisoara, au depistat sapte cetateni turcI care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia si patru cetateni indieni, posesori ai unor permise de sedere temporara in Romania, care incercau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, potrivit news.ro.Citește…

- Trei migranți din Albania au fost prinși de polițiștii de frontiera de la Girișu de Criș, județul Bihor, cand voiau sa treaga ilegal in Ungaria, relateaza Mediafax.Citește și: FOTO Poliția o cauta pe o fata de 13 ani care a disparut de acasa: cetațenii care o vad sunt rugați sa sune la 112…

- Șase sirieni au fost prinși de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin care au incercat sa intre ilegal in tara din Serbia, traversand Dunarea cu o barca. Poliția de Frontiera anunța ca in noaptea de sambata spre duminica polițiștii au observat, cu ajutorul…