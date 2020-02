Euronews: România, prostul Europei Romania este transformata in pubela Europei in conditiile in care pe teritoriul sau ajung de multe ori ilegal ca marfa mai multe tipuri de deseuri din vestul Europei, relateaza Euronews citat de Hotnews.ro si preluat de adevarul.ro. Cum in Romania tratarea deseurilor este foarte ieftina -17 euro pe tona fata de 250 de euro oriunde altundeva in Europa – tara noastra este numita prostul Europei in materialul Euronews. ”Companiile ascund natura exacta a deseurilor exportate in Romania, ceea ce este ilegal. Ancheta noastra arata prezenta deseurilor contaminate, deseurilor medicale sau deseuri menajere.… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

- Euronews scrie pe site-ul sau ca managementul deșeurilor reprezinta o provocare majora pentru Romania care vede cum ajung pe terenul sau din țarile din vest toate tipurile de deșeuri, transformandu-se in pubela Europei.

