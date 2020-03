Stiri pe aceeasi tema

- Militarii romani au construit in doar cateva zile formatiunea medicala de tratament ROL 2, amplasata in curtea Institutului de Gerontologie si Geriatrie „Ana Aslan”, iar in zilele urmatoare va fi finalizata instalarea unui nou spital modular la Constanța. In prezența presedintelui Klaus Iohannis,…

- Formatiunea medicala de tratament ROL 2, amplasata in perimetrul Institutului de Gerontologie si Geriatrie “Ana Aslan” din Otopeni, a fost declarata operationala sambata, 28 martie. Potrivit unui comunicat MApN, dupa finalizarea procedurilor de acreditare, care vor fi desfasurate de Ministerul Sanatatii,…

- Au fost prezenți ministrul apararii naționale, Nicolae-Ionel Ciuca, ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, ministrul sanatații, Nelu Tataru, secretarul de stat Raed Arafat și șeful Statului Major al Apararii, general-locotenent Daniel Petrescu.Dupa finalizarea procedurilor de acreditare, care vor…

- O inregistrare video publicata pe pagina de Facebook a Ministerului Apararii Naționale arata cum militarii au ridicat primul spital de campanie unde vor fi tratați bolnavii de coronavirus, care vor manifesta forme ușoare. Spitalul Militar de Campanie ROL II este o secție externa a Spitalului Militar…

- Klaus Iohannis a vizitat, sambata, Spitalul Militar de Campanie ROL II, o sectie externa a Spitalului Militar Central, din incinta Institutului National de Gerontologie si Geriatrie "Ana Aslan" Otopeni. Spitalul este gata, nu este dat in functiune inca, dar va fi in cateva ore.Romania este pregatita…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va efectua sambata, 28 martie, incepand cu ora 12:00, o vizita la Spitalul Militar de Campanie ROL II, secție externa a Spitalului Militar Central, din incinta Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” Otopeni.Citește și: ULTIMA…

- „La aceasta ora sunt in derulare 15 misiuni, in care sunt implicați peste 140 de militari cu circa 100 de mijloace tehnice, printre care se numara operaționalizarea, din punct de vedere administrativ, a formațiunii medicale ROL 2 in incinta Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”…

- Ministerul Apararii Naționale a anunțat luni ca Spitalul ROL2 ridicat in incinta Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” Otopeni va fi operaționalizat in scurt timp, iar doua aeronave militare vor aduce materiale sanitare din Turcia și Germania. ”La aceasta ora sunt in derulare…