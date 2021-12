Alianța pentru Unitatea Romana (AUR) este vehement impotriva extinderii utilizarii permisului Covid la locurile de munca, anunța Euronews in legatura cu protestele de la București. ”Mii de oameni erau de așteptat sa iasa in strada din București, marți, in timp ce parlamentarii romani voteaza daca sa extinda utilizarea permisului de sanatate COVID la locul de munca”, transmite Euronews. ”Eforturile de a crește rata de vaccinare, inclusiv o campanie impotriva dezinformarii, au eșuat in mare masura, iar noul guvern – format din Partidul Național Liberal (PNL) de centru-dreapta, Partidul Social…