Euronews: Hotelierii români rivalizează în creativitate pentru a primi câţiva turişti Azuga este una dintre destinatiile de vacanta cele mai frecventate in Romania, mai ales de catre familii carora le place sa schieze si drumetia. Insa statiunea parea pustie de Craciun. Larisa si-a imaginat un mijloc creativ prin care hotelul sau sa depaseasca aceasta situatie dificila - ”wegloos”. ”La inceput era un mod de a face ceva unic in Romania”, declara Larisa Puscasu. ”Cred ca este o idee excelenta, cu aceasta pandemie, pentru ca oamenii doresc foarte mult sa plece de acasa si sa calatoreasca, dar in acelati timp au nevoie de securitate”, apreciaza ea. La 20 de kilometri distanta, la Predeal, Mugur… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

