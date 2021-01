Stiri pe aceeasi tema

- Franța va extinde intervalul de restricții de circulație, cuprins intre orele 18.00-06.00, in intreaga țara, din cauza pandemiei de Covid, a anunțat premierul Jean Castex, conform Euronews. Masura va intra in vigoare sambata și va dura ”cel puțin” 15 zile, a adaugat acesta. Restricțiile intre orele…

- Liderii PNL, reuniți marți seara la partid intr-o ședința informala, l-au infruntat pe Ludovic Orban, contestand dorința acestuia de a fi din nou prim-ministru prin retragerea lui Florin Cițu. Potrivit digi24.ro , surse participante la discuții susțin ca Florin Cițu a refuzat sa se retraga, spunand…

- Liderii PNL, reuniți marți seara la partid intr-o ședința informala, l-au infruntat pe Ludovic Orban, contestand dorința acestuia de a fi din nou prim-ministru prin retragerea lui Florin Cițu. Surse participante la discuții susțin ca Florin Cițu a refuzat sa se retraga, spunand ca doar daca BPN al PNL…

- Liderii PNL au avut o ședința informala, marți seara, in care au discutat mai multe variante pentru deblocarea negocierilor. Potrivit unor surse participante la discuții, a fost avansata inclusiv varianta trecerii in opoziție. In ședința, liderii partidului au analizat și posibilitatea inlocuirii lui…

- Biroul Politic Național al PNL a votat in urma cu puțin timp ca propunerea de premier a liberalilor sa fie ministrul Finanțelor, Florin Cițu. Singurul care s-a abținut a fost Dan Motreanu. Surse din BPN au dezvaluit ca Ludovic Orban le-a povestit colegilor sai ca la intalnirea pe care a avut-o la ora…

- Ioan Becali (68 de ani) spune ca Mirel Radoi (39 de ani) ar fi trebuit sa se bazeze pe jucatorii care au facut performanța la campionatul european de tineret din 2019. Programul naționalei in luna noiembrie:15 noiembrie: Romania – Norvegia (Liga Națiunilor) – 21:45, “Arena Naționala” București, Pro…

- Romania a caștigat meciul amical cu Belarus, scor 5-3. Mirel Radoi (39 de ani) s-a enervat cand a fost intrebat despre o posibila plecare la CS Universitate Craiova. Cronica partidei Romania - Belarus, scor 5-3, e AICI!Programul naționalei in luna noiembrie:15 noiembrie: Romania – Norvegia (Liga Națiunilor)…

- "Sunt lucruri pe care nu le putem rezolva si anume mortea. Cea mai socanta stirea a zilei - 6 oameni au murit la Timisoara si doctorul Musta a zis ca nu am avut locuri pentru ei. De aia a murit sase oameni.Presedintele tarii, vine si spune: nu, erau locuri. Vorbim de sase crime. (...) Vorbim…