Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz, a carui tara a preluat presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, a evocat joi posibilitatea prelungirii negocierilor privind Brexitul pentru a evita posibilitatea ca Marea Britanie sa paraseasca UE fara un acord, relateaza AFP, preluata de agerpres. …

- Numarul britanicilor care au obtinut cetatenie intr-o alta tara din Uniunea Europeana a crescut in urma referendumului privind Brexitul, arata o statistica recenta. Astfel, in 2017, 12.994 de cetateni din Marea Britanie au devenit cetateni ai uneia dintre cele 17 tari membre ale UE la ale…

- Aproape jumatate dintre cetatenii Marii Britanii vor organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei tarii la Uniunea Europeana, arata un sondaj comandat de postul ITV.Citeste si: Ion Cristoiu comenteza decizia CEX PSD: 'Este o decizie de razboi care nu raspunde niciunui standard european'…

- Premierul ia din nou in considerare organizarea unui referendum privind independenta țarii de Regatul Unit al Marii Britanii. Premierul britanic, Theresa May, consideră că nu este momentul potrivit pentru un al doilea referendum privind independenţa Scoţiei, a declarat luni purtătorul…

- Un mare numar de alegatori libanezi au stat departe de centrele de votare in alegerile generale care au avut loc duminica si la care au participat mai putin de jumatate dintre libanezii cu drept de vot, in ciuda faptului ca in Liban nu au mai avut loc alegeri in ultimii noua ani. Multi alegatori nu…

- Bruxelles-ul va avea puterea de a taia fonduri de la tarile care nu promoveaza noul test bugetar al "statului de drept", conform controversatului prim plan de cheltuieli post-Brexit al UE. Comisia Europeana a prezentat planul bugetar de 1,3 trilioane de euro astazi, pentru perioada 2021-2028, care incearca…

- Politicianul britanic a intrebat pe Twitter "de ce toata Romania poate sa se mute aici", in Marea Britanie? O tanara din Romania, doctorand in Marea Britanie, i-a dat o replica uluitoare care a devenit virala pe internet. "De ce toata Romania se poate muta aici?", a intrebat politicianul.…

- George Galloway, un politician britanic care a postat pe Twitter un mesaj critic in care i-a evidențiat pe romani, a primit un raspuns ce a devenit viral, chiar de la o romanca. Politicianul britanic a intrebat, pe Twitter, „De ce toata Romania se poate muta aici?” ”Poate sa-mi explice cineva de ce…