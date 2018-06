Eurolife ERB Romania, crestere cu 62% a primelor brute subscrise in 2017

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Eurolife ERB Asigurari, ce deține în România companiile Eurolife ERB Asigurari de Viața și Eurolife ERB Asigurari Generale, și-a continuat procesul de consolidare a prezenței în piața locala, raportând pentru sfârșitul anului 2017 rezultate financiare pozitive…

- Bosch, lider global in furnizarea de tehnologii și servicii, a incheiat anul fiscal 2017 cu vanzari consolidate in valoare de 1,9 miliarde de lei (416 milioane de euro) in Romania, ceea ce reprezinta o creștere puternica de 26 de procente fața de anul anterior. Vanzarile totale nete de 4,2 miliarde…

- ♦ Actionarii Nuclearelectrica (SNN) au aprobat un dividend brut per actiune de 0,9 lei, echivalentul unui randament de aproape 11%, aproximativ dublu fata de media din indicele BET, referinta bursei bucurestene. Nuclearelectrica (SNN), compania energetica detinuta de statul roman in proportie…

- Piata asigurarilor din Romania a continuat si in anul 2017 tendinta de crestere, valoarea totala a primelor brute subscrise fiind de 9,7 miliarde lei, in crestere cu 3,5%, potrivit datelor ASF, o schimbare in de tendinta fata de anii anteriori fiind consolidarea segmentului de asigurari de viata,…

- In urma Romaniei se situeaza Grecia, cu 8,5 milioane capete de ovine, Italia - 7,2 milioane, Franta - 6,8 milioane, Irlanda - 3,9 milioane capete si Portugalia, cu 2,02 milioane capete. Potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare, Romania a incasat peste 315 milioane de euro, in primele…

- Grupul austriac de asigurari Vienna Insurance Group (VIG), liderul pietei romanesti de asigurari, a inregistrat anul trecut un avans de 3,7% al primelor subscrise, pana la 9,4 miliarde de euro. VIG detine in Romania companiile de asigurari Asirom, Omniasig si BCR Asigurari de Viata. In 2016, VIG…

- Vienna Insurance Group (VIG), companie care controleaza in Romania societatile Omniasig, Asirom si BCR Asigurari de Via­ta, a inregistrat in 2017 prime brute subscrise de 506 milioane euro pe piata locala, in scadere cu 5% fata de perioada similara a anului precedent, in timp ce profitul inainte…

- Compania de asigurari Groupama Asigurari, detinuta de grupul francez Groupama, a anuntat marti ca a inregistrat anul trecut o valoare a primelor brute subscrise de 924 milioane lei, cresterea fata de anul precedent, excluzand RCA, fiind de 11%. Din total, contributia asigurarilor non-viata a fost de…