- Compania Euroins Romania anunța o noua runda de majorare de capital in valoare de peste 120 de milioane de lei, dupa alte doua creșteri succesive recente de capital in valoare de peste 126 de milioane de lei, arata Mediafax. Majorarea de capital va fi votata in urmatoarea Adunare Generala…

- Bugetul total al Programului Rabla Plus va fi suplimentat cu 200 de milioane de lei, in timp ce Programul Rabla Clasic va primi o majorare similara, a anuntat, luni, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES. "Incepand cu data de 21 august…

- Presedintele Republicii Dominicane Luis Abinader a primit miercuri a treia doza de vaccin anti-COVID-19, cerand populatiei tarii din Caraibe sa-i urmeze exemplul, relateaza joi Agerpres.Presedintele in varsta de 54 de ani, care primise doua doze de vaccin chinezesc Sinovac, a primit de aceasta data…

- Presedintele Republicii Dominicane, Luis Abinader, a primit miercuri a treia doza de vaccin anti-coronavirus, cerand populatiei sa-i urmeze exemplul, transmite AFP. Presedintele in varsta de 54 de ani, care primise doua doze de vaccin chinezesc Sinovac, a primit de data aceasta o doza de vaccin Pfizer.…

- Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene va suplimenta cu 241 milioane euro valoarea fondurilor alocate pentru acordarea granturilor pentru capital de lucru (masura 2), potrivit unui comunicat de presa. Astfel, valoarea totala a sumei pentru acordarea granturilor pentru capital de lucru va ajunge…

- Anul 1917 a marcat inceputul unor apariții a Fecioarei Maria, care fost consemnat din 13 mai pana in data de 13 octombrie. Despre prima apariție se știe ca a avut loc duminica, 13 mai 1917, de sarbatoarea Inaltarii, copiii erau cu oile la pascut aproape de satul Fatima, situat in dioceza Leiria, iar…

- Cea de-a treia etapa a programului Rabla pentru Electrocasnice incepe vineri, 18 iunie, de la ora 10:00 și va dura pana la 1 iulie, ora 23:59, sau pana se epuizeaza bugetul, care se ridica la 15 milioane de lei. Vor fi generate vouchere pentru aparate de aer conditionat, uscatoare de rufe si aspiratoare,…

- Un raport al Autoritatea de Supraveghere Financiara arata ca societatea de asigurari City Insurance are un deficit de capital de 845 milioane lei, ceea ce inseamna ca indicatorul de lichiditate este de doar 0,16, mult sub minimul legal de 1. ASF mai arata in raport ca City a prezentat extrase de cont…