Euroins România lansează aplicaţia online de constatare a daunelor Euroins Romania Asigurare Reasigurare a lansat, incepand de luni, o aplicatie online de constatare a daunelor, pentru a permite pastrarea distantarii sociale recomandata de autoritati, pe fondul epidemiei de coronavirus, a anuntat compania de asigurari.



Potrivit unui comunicat de presa al asiguratorului, persoanele care trebuie sa isi repare autovehiculele in baza unei polite RCA emisa de Euroins Romania au posibilitatea, ca alternativa la deplasarea la centrele de dauna ale companiei, sa completeze formularul de la adresa online https://dauneonline.euroins.ro. Acestia pot incarca,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

