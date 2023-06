Stiri pe aceeasi tema

- ”Tribunalul Bucuresti a confirmat astazi starea de insolventa constatata de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 262/17.03.2023. Dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a respins, in doua randuri, solicitarea Euroins Romania Asigurare Reasigurare S.A. de a suspenda aplicarea deciziei A.S.F.,…

- UNSAR și BAAR au realizat un ghid informativ in contextul celei mai recente decizii a ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiara vizand societatea Euroins Romania. a) In cazul in care detineti o polita de asigurare emisa de Euroins Romania Polita dumneavoastra de asigurare ramane in continuare valabila,…