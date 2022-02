Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut s-au vândut în lume 1,35 miliarde de smartphone-uri, cu 70 de milioane mai multe decât în 2020, arata datele IDC. Ultimul trimestru a fost unul record pentru Apple care a livrat aproape 85 de milioane de unitați, iar Samsung a fost de doi, cu aproape 69 milioane.…

- ​​Clienții și pagubiții City Insurance, fostul lider RCA intrat în faliment, au încasat prime și despagubiri în valoare de aproximativ 17,5 milioane de lei (3,5 milioane de euro) de la retragerea autorizației de funcționare pentru aceasta companie (în luna septembrie a anului…

- Biroul Asiguratorilor Vehiculelor din Romania (BAAR) a achitat recent cea mai mare despagubire in strainatate din istoria sa, drept consecința a unui accident rutier produs in anul 2018 in Franța de un șofer roman care conducea un ansamblu cap tractor-semiremorca, asigurat RCA/Carte Verde la compania…

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a efectuat plați de peste 4,65 milioane de lei (n.a circa un milion de euro) aferente unui numar de peste 1450 de cereri de plata, pâna la data de 10 decembrie 2021, a anunțat marți Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). La acest moment FGA soluționeaza…

- ​Pagubiții City Insurance încep luni sa-și primeasca sumele solicitate în baza dosarelor de dauna deschise la acest asigurator intrat în procedura de faliment. Este vorba de peste 2,3 milioane de lei pentru 1.003 de cereri de plata. Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a primit…