- Euroins, liderul RCA dupa falimentul City Insurance, a anunțat marți ca in primul trimestru din acest an a ajuns sa plateasca daunele in medie in doar 5 zile de la depunerea cererii de plata, in dosarele in care nu au existat victime, proces cu 25% mai rapid decat in ultima parte a anului trecut. Euroins…

- Directorul general și membrii conducerii BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii private au fost sancționați cu amenzi cumulate de peste 270.000 de lei pe motiv ca au incalcat regulile de guvernanța corporativa și cele privind evidența situațiilor contabile ale administratorului, a anunțat…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) atrage atenția asupra faptului ca polițele RCA emise de societatea City Insurance inceteaza de drept pe 11 mai 2022, chiar daca perioada de valabilitate a acestora depașește data menționata. In cazul in care șoferii nu incheie noi polițe de asigurari risca…

- Peste 50.000 de romani au beneficiat de sumele acumulate in contul de pensie privata Pilon II, in perioada 2016 – 2021, arata datele centralizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Majoritatea acestora sunt fie rude ale unor contribuabili care au decedat, fie cotizanți care au ieșit la pensie…

