Stiri pe aceeasi tema

- Euroins a anunțat astazi ca va da in judecata statul roman pentru ca ASF ar fi suspendat ilegal licența companiei. Daunele cerute in instanța sunt de 500 de milioane de euro. Președintele Eurohold, Assen Hristov, a precizat astazi, in cadrul unei conferințe, ca Euroins și-a achitat toate datoriile…

- Sumele decontate anul trecut de la bugetul de stat pentru a acoperi calatoriile gratuite cu trenul ale refugiatilor ucraineni s-au ridicat la 32-35 de milioane de lei, la inceput fiind zile in care s-au inregistrat si 5.000 - 6.000 de refugiati, ulterior media ajungand la 1.500 - 2.000, a declarat,…

- Un nou episod din razboiul OMV Petrom si statul roman. Agentia Nationala pentru Resurse Minerale a facut un control la sediul companiei. Reclama ca OMV nu a depus planul de dezvoltare pentru zacamantul Neptun Deep, desi avea termen-limita luna decembrie.

- ANRM a stabilit prețul gazelor naturale la valoarea minima de 495 lei/1000 de metri cubi, in condițiile in care prețul gazelor naturale din producția interna fusese majorat succesiv de catre Guvern, incepand cu iulie 2013.Curtea de Conturi a cerut conducerii ANRM sa analizeze ordinele emise și a solicitat…

- Un politist din Constanta a dat in judecata statul roman, prin Ministerul de Finanțe, și solicita suma de 100.000 de euro despagubiri pentru ca a fost arestat pe nedrept si anchetat timp de 10 ani. Citește și: Ce se intampla cu Cristian Cioaca. Decizia judecatorilor Totul ar fi inceput in 20 martie…

- Cristian Badea a dat in judecata statul roman, prin Ministerul de Finanțe, și solicita suma de 100.000 de euro despagubiri morale pentru nelegalitatea masurilor privative sau restrictive de libertate și atingerile aduse drepturilor fundamentale.

- Curtea de Apel de la Paris a anulat marți, 10 ianuarie 2023, decizia din octombrie 2013 a Arbitrajului de la Paris, prin care Republica Moldova a fost obligata sa achite despagubiri de circa 50 de milioane de dolari firmei „Energoalians” din Ucraina, in spatele careia era controversatul Veaceslav Platon,…

- Compania din Bacau va colabora cu firma israeliana Elbit pentru realizarea structurii dronelor, dar și a sistemelor electrice și mecanice ale aparatelor care vor intra in dotarea Ministerului Apararii.