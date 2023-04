Euroins contestă în justiție decizia ASF și înaintează o propunere către autoritățile române Bulgarii de la Euroins Insurance Group (EIG) susțin ca au demarat procedura legala de suspendare și anulare a deciziei ASF din 17 martie 2023 de revocare a licenței de funcționare a Euroins Romania, prin depunerea unei cereri la Curtea de Apel București. Acțiunea in justiție a fost unul dintre demersurile intreprinse de acționarii Euroins Romania pentru a revoca decizia ASF. In plus, Eurohold și BERD, acționari ai EIG, au inaintat deja Guvernului, Parlamentului, ASF și FGA o propunere concreta pentru rezolva criza de pe piața RCA, declanșata de inchiderea uneia dintre companiile cheie și care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

