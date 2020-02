Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a decis sanctionarea Euroins Romania cu amenda cu 100.000 lei, in urma rezultatelor activitatii de control inopinat la societatea de asigurari, pentru nerespectarea prevederilor legale din Legea 132/2017 si...

- Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat miercuri rezultatele activitatii de control inopinat la societatea de asigurare Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A si a decis sanctionarea societatii cu amenda in suma de 100.000 lei, conform unui comunicat al institutiei. "Consiliul…

- Compania farmaceutica a facut obiectul unei investigații inceputa in 2017, in urma careia s-a stabilit ca pusese monopol pe piața din Romania, incalcand legile concurenței. Calculele Consiliului Concurentei arata ca la bugetul Ministerului Sanatatii si al Casei Nationale de Sanatate s-ar fi putut face…

- Gala Financial Intelligence Awards a avut loc saptamana trecuta, la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, ocazie in care au fost premiate persoane si companii care au contribuit la dezvoltarea economica a țarii noastre prin rezultatele excepționale obținute pe parcursul anului. In deschiderea evenimentului,…

- Deputatul PNL Laurențiu Leoreanu a depus la Camera Deputaților un proiect prin care Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) e obligat sa prezinte anual Parlamentului un raport de activitate, iar in cazul in care e respins de Legislativ atunci conducerea instituției sa fie demisa.Citește…

- Un bancomat amplasat in incinta Casei de Cultura din orasul gorjean Turceni a fost spart, in noaptea de joi spre vineri, de catre persoane necunoscute, suma sustrasa din ATM nefiind, deocamdata, cunoscuta. Potrivit Politiei, unitatea bancara a f...

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a sanctionat compania de asigurari Certasig, in urma unui control inopinat, cu o amenda in cuantum de 65.000 lei, pe motiv ca nu si-ar fi calculat corect indicatorii de solvabilitate solicitati de catre...

- Capitalul social al companiei de asigurari CertAsig scade de doua ori si jumatate, de la 43,28 milioane lei la 17,5 milioane lei.Decizia a fost adoptata miercuri de Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara, care anunta astfel ”modificarea actului constitutiv al societatii Certasig…