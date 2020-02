Stiri pe aceeasi tema

- Euroins Romania Asigurare Reasigurare a incheiat anul 2019 cu o crestere a vanzarilor de 27% si prime brute subscrise in valoare de 1,279 miliarde de lei. Asiguratorul va introduce anul acesta noi facilitati...

- Companiile din sectorul comertului cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun, au inregistrat in 2018 afaceri de aproape 72 de miliarde de euro, iar...

- Investitiile straine directe au crescut in primele 11 luni din 2019 cu circa 2,55% fata de perioada similara a anului trecut, la 5,145 miliarde de euro, conform datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei. "Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 5,145 miliarde de euro…

- Numarul total de nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective in primele noua luni din 2019 a fost de circa 2,106 milioane persoane, iar cheltuielile acestora au depasit 5,485 miliarde lei, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Afacerile (inclusiv participarea…

- Societațile de asigurare autorizate au subscris, in primele noua luni ale anului 2019, prime brute in valoare de 8,13 miliarde lei, in creștere cu aproximativ 9% fața de valoarea inregistrata in aceeași perioada a anului anterior, anunța Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). In clasamentul dupa…

- ”Aproape trei din zece angajatori vor oferi beneficii de Craciun de cel mult 150 de lei per angajat, iar la unul din zece valoarea beneficiilor ajunge pana la 300 de lei. Prime de sarbatori cuprinse intre 300 si 500 de lei vor acorda aproape doua din zece companii si tot atatea sustin ca isi recompenseaza…

- Valentin Lazea, economist sef al BNR, a tras un semnal de alarma privind cresterea pensiilor, afirmand ca circa 99% dintre romani nu inteleg dimensiunea acestei probleme. El a explicat ca guvernantii ar fi trebuit in acest an sa caute solutii pentru reducerea deficitului bugetar, cum ar fi…

- Pe 8 noiembrie 2019, activele oficiale de rezerva au ajuns la un nou nivel-record de 3,056 miliarde dolari, in creștere cu circa 40 milioane de dolari, in comparație cu finele lunii octombrie 2019, cand acestea constituiau circa 3.014 miliarde de dolari, scrie mold-street.com.