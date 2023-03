Problemele Euroins au ajuns in atenția tuturor in ultima perioada. Dupa ce a incercat sa dea in judecata statul roman și sa se opuna retragerii licenței, compania de asigurari a ramas fara autorizație de funcționare, care a fost publicata in Monitorul Oficial. Clienții au o data limita pana la care sa depuna cereri de despagubire.