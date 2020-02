Euroins a primit o amenda de 500.000 de lei pentru ilegalitati in solutionarea dosarelor RCA si trece temporar sub controlul statului

Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a fost desemnat administrator temporar la societatea Euroins, pentru o perioada limitata de timp, pana la numirea noului Consiliu de Administratie, aflat in proces de autorizare. Conform unui comunicat al Autoritatii de Supraveghere Financiara, rolul FGA va fi…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB) a anuntat, vineri, ca George Alexandru Ivan si-a dat demisia din functia de director general interimar, urmand sa asigure conducerea companiei pentru inca 30 de zile. Compania a anuntat ca face aceste precizari avand in vedere informatiile aparute…

- Riscul dezangajarii ce parea iminent a fost eliminat in ultimele doua luni pentru toate programele operationale, iar valoarea declaratiilor de cheltuieli care au fost transmise Ministerului Finantelor Publice de la inceputul lunii noiembrie pana la sfarsitul acestui an a fost de 1,02 miliarde euro,…

- Guvernul a emis, luni, o hotarare pentru alocarea a 112,6 milioane de lei, din Fondul de rezerva, destinati cheltuielilor urgente necesare functionarii primariilor din 284 de localitati. Decizia include solicitari de alocare care nu au fost cuprinse in hotararea data in sedinta de pe 20 decembrie.…

- Presedintele Consiliului Concurentei Bogdan Chiritoiu a fost ales la conducerea Agentiei Europene de reglementare in energie. "Salut alegerea domnului Bogdan Chiritoiu la conducerea Agentiei Europene de reglementare in energie (ACER). Votul dat in aceasta seara este o recunoastere a competentei…