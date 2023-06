Euroins a intrat azi oficial în faliment Tribunalul București a confirmat vineri starea de insolvența constatata de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 262/17.03.2023. Dupa ce Curtea de Apel București a respins, in doua randuri, solicitarea Euroins Romania Asigurare Reasigurare S.A. de a suspenda aplicarea deciziei A.S.F., Tribunalul București a hotarat sa deschida procedura falimentului societații de asigurare. Dosarele de dauna trebuie depuse in situația in care s-a produs un eveniment asigurat acoperit de o polița de asigurare in vigoare și/sau a cererilor de plata la Fondul de Garantare a Asiguraților, sau 90… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Tribunalul București a deschis procedura falimentului companiei de asigurari Euroins Romania, confirmand astfel decizia Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) privind retragerea autorizației de funcționare din cauza neindeplinirii cerințelor de solvabilitate, conform unui comunicat de presa al…

- Tribunalul București a dat caștig de cauza celor de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), motiv pentru care a dispus inceperea procedurii de faliment a Euroins. Potrivit unui comunicat al Autoritatii, politele emise de societate, cu exceptia celor de garantii, mai sunt valabile pana la data…

- ”CITR filiala Bucuresti a fost numit de catre Tribunalul Bucuresti lichidator judiciar al Euroins”, anunta casa de insolventa. In cazul acestui faliment, rolul lichidatorului judiciar, conform mandatului legal, este acela de a gestiona lichidarea companiei si de se asigura ca se recupereaza cat mai…

- ”Tribunalul Bucuresti a confirmat astazi starea de insolventa constatata de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia nr. 262/17.03.2023. Dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a respins, in doua randuri, solicitarea Euroins Romania Asigurare Reasigurare S.A. de a suspenda aplicarea deciziei A.S.F.,…

- Solutia pe scurt: Respinge cererea de suspendare ca neintemeiata. Cu recurs in 5 zile de la comunicare, calea de atac urmand a se depune la Curtea de Apel Bucuresti. Pronuntata la data de 27.04.2023 prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.”, se arata in decizia…

- Solutia pe scurt: Respinge cererea de suspendare ca neintemeiata. Cu recurs in 5 zile de la comunicare, calea de atac urmand a se depune la Curtea de Apel Bucuresti. Pronuntata la data de 27.04.2023 prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.”, se arata in decizia…

- UNSAR și BAAR au realizat un ghid informativ in contextul celei mai recente decizii a ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiara vizand societatea Euroins Romania. a) In cazul in care detineti o polita de asigurare emisa de Euroins Romania Polita dumneavoastra de asigurare ramane in continuare valabila,…

- Clienții Euroins au dreptul de a denunta contractele de asigurare incheiate precum si dreptul de a recupera primele de asigurare platite. In acest sens, FGA deschide dosare de dauna. Asiguratii Euroins Romania Asigurare Reasigurare au dreptul de a denunta contractele de asigurare incheiate, precum si…