Institutul European din Romania, in parteneriat cu HotNews.ro-Startupcafe.ro, implementeaza din aprilie 2018 proiectul Informarea și imbunatațirea comunicarii privind politica de coeziune a Uniunii Europene in Romania. Proiectul promoveaza in randul publicului roman proiectele de succes, cele mai bune practici, lecțiile invațate și oportunitațile asociate implementarii politicii de coeziune a UE.