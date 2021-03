Stiri pe aceeasi tema

- Eurohold, proprietarul Euroini, intentioneaza sa isi mareasca capitalul de lucru prin emiterea de noi actiuni la Bursa de Valori Bulgara (BVB), ceea ce va permite companiei obtinerea de fonduri de pana la 100 de milioane de euro.

- Bayern Munchen, campioana Europei și a Germaniei, ar fi oferit 45 de milioane de euro in schimbul lui Kalidou Koulibaly (29 de ani), fundaș central la Napoli. Deși l-a transferat de curand pe Dayot Upamecano, de la RB Leipzig, in schimbul a 40 de milioane de euro, liderul din Bundesliga nu se oprește…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in crestere sedinta de tranzactionare de luni, iar la 30 de minute de la deschidere inregistra schimburi de 4,7 milioane de lei (984.310 de euro), potrivit Agerpres. Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 17 companii, era pe…

- ”Comisia de reglementare a energiei si apei din Bulgaria a aprobat tranzactia prin care Eurohold Bulgaria achizitioneaza filialele companiei CEZ Group din Bulgaria. Astfel, Eurohold a obtinut toate aprobarile necesare din partea autoritatilor bulgare pentru a realiza achizitia. Acordul fusese aprobat…

- ”Agroserv Mariuta a incheiat anul 2019 cu venituri de 63,2 milioane lei, in crestere cu 30% fata de anul precedent. In primul semestru al anului curent, veniturile au insumat 37,6 milioane lei, cu 40% peste nivelul din perioada similara a anului precedent. Managementul societatii estimeaza ca veniturile…

- Laptaria cu Caimac a debutat pe BVB cu prima emisiune de obligațiuni, in valoare de 3 milioane euro. Banii vor fi investiți intr-un sistem de recuperare și de refolosire a sticlei Agroserv Mariuța, compania care opereaza sub brandul de lactate Laptaria cu Caimac, a facut primul pas pe Bursa de Valori…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a atras 1,3 miliarde lei și 289 milioane euro prin cea de-a doua oferta de vanzare de titluri de stat pentru populație (FIDELIS), derulata in luna noiembrie pe piața de capital. MFP a atras doar in acest an 2,52 miliarde lei și 457,4 milioane euro prin cele doua runde…

- ”Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras 1,3 miliarde lei si, respectiv, 289 milioane euro, (valori insumand 2,7 miliarde lei – 555 milioane euro) prin a doua oferta primara de vanzare de titluri de stat pentru populatie (Fidelis) derulata in acest an prin sistemele Bursei de Valori Bucuresti (BVB).…