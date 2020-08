Eurodinamic devine AgroPro Shop şi deschide showroom în Slatina Bine-cunoscuta retea de magazine EURODINAMIC, distribuitor produselor nemtesti STIHL, se pregateste pentru deschiderea celui mai mare magazin de motoutilaje profesionale pentru gradina, constructii si agricultura din judetul Olt. Este vorba despre un showroom de 500 metri patrati care se va inaugura in luna august in Slatina, dupa o investitie de 350.000 euro. Odata cu lansarea noului showroom, compania Eurodinamic intra intr-o campanie de branding noua, iar toate cele opt magazine din retea isi vor schimba numele in AgroPro Shop . Gama AgroPro, produse de brand propriu Cu ocazia acestei schimbari,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

