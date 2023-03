Eurodeputatul Victor Negrescu a solicitat accesul rapid la fondurile de pre-aderare pentru Republica Moldova

Stiri pe aceeasi tema

- Trebuie sa incepem negocierile de aderare la UE cu Republica Moldova in cursul acestui an, imediat ce au fost implementate cele noua recomandari, afirma, in plenul Parlamentului European, eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan.

- Europarlamentarul Victor Negrescu a susținut in plenul Parlamentului European, ca Republica Moldova are nevoie de acces rapid la fondurile de pre-aderare la UE, atragand atenția asupra pericolului rus care amenința statul.

- Parlamentul European (PE) se reunește in perioada 13-16 martie, intr-o sesiune plenara la Strasbourg. Astfel, pe ordinea de zi a evenimentului se regasesc și provocarile cu care se confrunta Republica Moldova in fața incercarilor Rusiei de a deraia traiectoria sa pro-europeana, transmite Deschide.md…

- Membrii Adunarii „Euronest” au adoptat la Chișinau o rezoluție prin care cer Comisiei Europene și Consiliului UE sa faca demersurile necesare pentru inceperea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina pana la finalul acestui an.

- "Ne uitam cu speranta catre viitor si va asigur ca Parlamentul European ramane pe deplin angajat in sprijinirea Parteneriatului Estic. Va respectam si suntem gata sa va sprijinim in realizarea aspiratiilor dumneavoastra in relatia cu Uniunea Europeana", a declarat Roberta Metsola, citata de Deschide.md…

- Republica Moldova va gazdui cea de-a 10-a sesiune ordinara a Adunarii Parlamentare a Parteneriatului Estic (AP Euronest), care va avea loc in perioada 19-21 februarie anul curent. La reuniune vor participa parlamentari din Republica Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Georgia și Ucraina, precum și membri…

- SUA ofera Republicii Moldova un sprijin bugetar direct de 30 de milioane de dolari, prin intermediul USAID, anunta autoritatile de la Chisinau.”In ultimele zile ale anului trecut tara noastra a primit, prin Agentia SUA pentru Dezvoltare Internationala (USAID), un sprijin bugetar direct de…

- O potențiala decizie semnificativa a anului 2023, cu iz geopolitic și cu interes special și pentru Romania, ar fi cea a deschiderii negocierilor de aderare la UE pentru Republica Moldova și Ucraina, in timp ce Uniunea va continua sa sprijine cele doua țari din vecinatatea sa. Fii la curent…