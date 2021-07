Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Calarasi este parte a "Retelei economice a regiunilor celor Trei Mari", o platforma de cooperare directa intre administratiile locale a 12 tari europene: Romania, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Lituania, Letonia, Estonia, Austria, Slovenia si Croatia.

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca invita Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Irlanda, Grecia, Spania, Franta, Croatia, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia si Slovacia sa puna in aplicare diverse dispozitii ale Regulamentului 1143/2014 privind prevenirea si…

- „Am primit PNRR-ul Romaniei: include reforme & investiții ptr. sprijinirea tranziției verde & digitale, „creșterea inteligenta”, sanatatea, reziliența și politicile ptr. generația viitoare. #NextGenerationEU va contribui la construirea unui viitor mai verde și mai sustenabil ptr. Romania”, a anunțat…

- Pâna în acest moment, 12 țari din Uniunea Europeana au anunțat ca primesc turiști vaccinați din alte state fara sa se aplice masura de carantinare. Românii vaccinați care vor sa plece în vacanțe o pot face în Bulgaria, Grecia, Cipru,…

- Populația din Romania va scadea și va imbatrani considerabil in urmatorii 30 de ani, arata datele Eurostat. Dintre cele 1216 regiuni NUTS de nivel 3 din tarile UE si AELS, se estimeaza ca aproximativ doua treimi (802 regiuni) vor avea o populatie mai mica in 2050 decat in ​​2019, in timp ce aproximativ…

- În primele trei luni ale anului, înmatricularile de mașini diesel noi în UE au scazut cu 20%, iar la benzina scaderea a fost de 16%, în timp ce la mașinile full-electrice creșterea a fost de 59%, arata datele ACEA. În acest context, mașinile diesel au ajuns la o cota de…

- Casa Naționala de Asigurari Sociale (CNAS) aplica in prezent 14 acorduri in domeniul securitații sociale cu Bulgaria, Portugalia, Rominia, Luxemburg, Austria, Estonia, Republica Ceha, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania, Germania, Turcia și Belarus. 14 acorduri in domeniul securitații sociale cu Bulgaria,…

- In deceniul care a trecut intre 2010 și al patrulea trimestru al anului 2011, chiriile au crescut cu 14,9%, iar prețurile locuințelor cu 28,6% in UE, potrivit Eurostat. Cele doua elemente au urmat aproximativ aceeași traiectorie in deceniul care s-a incheiat in 2020, dar pe cai foarte diferite. In timp…