Eurodeputatul Ramona Strugariu a lansat la Bistrita, ghidul nEU.Ron.

Stiri pe aceeasi tema

- Lorant Sas, deputat REPER Bistrița-Nasaud, a anunțat ca partidul pe care il reprezinta are in sfarșit filiala județean și municipala in Bistrița-Nasaud. Proiectul nostru politic, demarat in 2018 de catre Dacian Cioloș, Dragoș Pislaru, Ramona Strugariu, Dragoș Tudorache și toți cei care am format atunci…

- Romania a obtinut o singura medalie la Campionatele Europene de kaiac-canoe pentru juniori si tineret U23 de la Montemor-o-Velho (Portugalia), bronz, cucerit sambata de echipajul Iulian Serghei/Ioan Rotundu, in proba masculina de canoe dublu juniori pe 1.000 metri, potrivit Agerpres.In finalele de…

- Veștile nu sunt deloc bune pentru Romania, care risca sa iși piarda teritorii importante. Acestea s-ar putea transforma in deșertul Sahara, potrivit unui avertisment lansat recent de catre ministrul Mediului l-a lansat recent. Incalzirea globala ne afecteaza pe fiecare in parte! Se schimba harta Romaniei?…

- Partidul Republican din Romania s-a lansat recent in cadrul Congresului de la Palatul Parlamentului in fața a peste 800 de delegați din toata țara. „Am venit in fața romanilor cu un mesaj de unitate și de lupta pentru protejarea intereselor acestora și de guvernare a Romaniei pentru romani. Alaturi…

- Turneul final al Campionatului European de Tineret va fi organizat, in perioada 21 iunie - 8 iulie, in Romania și Georgia. Chiar daca mai sunt doua saptamani pana la debutul competiției, la stadionul Cluj Arena mai sunt lucruri de facut.

- Universitatea Craiova a castigat prima editie a Ligii de Tineret, dupa ce a invins-o in finala pe UTA Arad cu scorul de 3-1 (0-0), duminica, la Targoviste, potrivit site-ul Federatiei Romane de Fotbal.Pe langa titlul de campioana la tineret, Universitatea va reprezenta Romania in viitorul sezon al UEFA…

- Principalele burse europene au incheiat tranzactiile de vineri in crestere cu peste 1%, sustinute de progresul negocierilor din SUA privind plafonul datoriilor, transmite CNBC, citat de news.ro.Indicele paneuropean Stoxx 600 a avansat cu 1,2%, dupa ce a scazut la cel mai redus nivel de la inceputul…

- Editura Frontiera lanseaza sambata, 27 mai, la Salonul Internațional de Carte Bookfest 2023, ghidul ilustrat „Prin piețele lumii”, scris de Maria Bahareva, ilustrat de Anna Desnițkaia și premiat anul acesta cu prestigiosul Prix Sorcieres pentru non-ficțiune in Franța.