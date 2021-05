Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Victor Negrescu a obținut bani pentru județul Alba in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Acesta a condus o delegație compusa din experți și reprezentanți ai Partidului Social Democrat, precum și ai partenerilor sociali, in negocierile purtate cu reprezentanții…

- Prim-ministrul Florin Citu a reconfirmat, in cadrul intrevederii pe care a avut-o cu Valdis Dombrovskis, vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, miercuri, la Bruxelles, obiectivul Guvernului de la Bucuresti de a asigura "o relansare economica si o crestere economica durabila post-pandemie",…

- Comisia Europeana nu a acceptat noua versiune a Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) deoarece sub forma adoptata nu ofera o posibilitate coerenta de dezvoltare și nici un raspuns la efectele negative, economice și sociale, cauzate de pandemie. Europarlamentarul Victor Negrescu semnalase…

- ”Inainte de a cere ceva PSD, domnul Ghinea si toti ”partenerii” din Coalitie ar trebui sa isi ceara scuze in genunchi pe trepte la Kiseleff pentru aroganta si prostia de care au dat dovada. Ati refuzat consensul politic, dialogul public si implicarea actorilor sociali – patronate, sindicate, societatea…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu critica forma finala, aprobata de Guvern, a Planului Național de Redresare și Reziliența, social-democratul fiind de parere ca ceea ce s-a dat publicitații nu este planul adevarat negociat in spatele ușilor inchise. „Guvernul PNL-USR a venit cu o alta…

- Coaliția de guvernare poarta discuții pentru flexibilizarea masurilor de restricție impuse in contextul pandemiei de SARS-COV-2, dar și despre stadiul elaborarii Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), a declarat președintele PNL, Ludovic Orban. „A fost adoptata Hotararea de Guvern privind…

- Ludovic Orban: „Obiectivul principal este sa folosim cat mai eficient cele 30 de miliarde pentru investiții și reforme in domeniul infrastructurii, mediului, digitalizarii, educației, in domeniul irigațiilor, in domeniul energiilor verzi. Negocierile vor continua și suntem optimiști ca Romania va pune…

- Universitatea de Vest din Timisoara (UVT) se implica in procesul de consultare publica lansat de Guvernul Romaniei pentru elaborarea propunerilor majore de reforma si investitii referitoare la invatamantul superior si la programele de cercetare, informeaza Agerpres. Aceste propuneri vor fi…