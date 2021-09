Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Marian Mina reacționeaza in scandalul momentului și afirma ca PNL și USR au pacalit romanii, declanșand o criza politica și sociala de anvergura. "Intr-un singur an, au reusit sa puna Romania pe butuci, in timp ce conturile lor si ale firmelor prietene s-au umflat pana la refuz.…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri ordonanța care reglementeaza vaccinarea impotriva COVID-19 de catre medicii de familie la domiciliul persoanei, precum și activitatea de vaccinare in ambulatoriile de specialitate.

- Durere fara margini pentru familia Huluța, asta deoarece intr-o fracțiune de secunda mama și cei doi copii, de 7 ani și 3 luni au pierit in accidentul cu 7 victime din Bacau! Sicrile cu trupurile neinsuflețite au ajuns acasa, iar maine vor fi inmormantați.

- Presedintele PSD Bacau, eurodeputatul Dragos Benea, a condamnat faptul ca Guvernul va face rectificarea bugetara cu o luna inainte de congresul de alegeri din PNL, potrivit Agerpres. Benea a subliniat ca, astfel, presedintii de consilii judetene si primarii liberali vor fi conditionati de premierul…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, acuza Guvernul ca nu a majorat alocațiile, nu a crescut pensiile și nu a sprijinit agricultorii și antreprenorii: „Domnule Cițu, aroganța nu va ajuta la nimic! Dimpotriva”.

- Prețurile de vânzare ale locuințelor ANL vor scadea în acest an la nivelul celor din 2019, potrivit unei modificari legislative inițiate de ministerul Dezvoltarii și adoptate joi de Guvern. Mai exact este vorba de o Ordonanța de urgența care modifica legea ANL, stabilind ca prețul de vânzare…

- Tanczos Barna, ministrul mediului, a declarat marți, 22 iunie, la RFI Romania , ca despagubirile pentru cei afectati de inundatiile din ultimele zile ar putea fi aprobate de Guvern in aceasta saptamana. „Domnul prim-ministru Citu centralizeaza solicitarile venite din partea prefecturilor cu privire…

- Agresorii activistului civic din Buzau sunt doi frati, de 41 si 44 de ani, si un amic al acestora, de 27 de ani, care detin mici crescatorii de pasari in localitatile Sapoca si Cernatesti. Doi dintre acestia au primit mandat de arestare, iar cel de-al treilea a fost plasat sub control judiciar.