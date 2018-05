Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta trece la dezvaluiri grele despre Liviu Dragnea și relațiile acestuia in presa. Ponta arata ca Dragnea tocmai a crescut plata lunara pentru jurnaliștii din televiziune la 7000 de euro pe luna. Citește și: Victor Ponta se ține de promisiune: ii MITRALIAZA pe Dragnea…

- Organizatorii turneului de tenis de la Wimbledon au introdus reguli noi pentru editia din acest an, ce se va desfasura intre 2 si 15 iulie, cu scopul de a reduce numarul abandonurilor in primul tur, informeaza AFP. All England Club a introdus regula "50/50" pentru a nu se repeta experientele neplacute…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi, referindu-se la remarcile presedintelui Iohannis despre vizita premierului Dancila in Israel si despre discutiile din timpul deplasarii ca ar fi "intelegeri secrete cu evreii", ca sunt "jigniri" si contin "o anumita doza de antisemitism". …

- Mii de oameni și-au anunțat deja participarea la un mega-protest popularizat pe pagina de Facebook a comunitații Corupția Ucide. Evenimentul urmeaza sa aiba loc pe 12 mai, incepand cu ora 18.00 in Piața Victoriei din București.Citește și: S-a terminat luna de miere: relația dintre Dragnea…

- Ponta a mai spus ca el crede in plecarea lui Iohannis la Consiliul European. "Daca o sa candideze in 2019 Klaus Iohannis impotriva lui Liviu Dragnea, eu pun stampila pe Klaus Iohannis. Am vazut un sondaj acum, recent, si Dragnea are 11- grad de incredere", a anuntat Ponta. b1.ro

- Monica Macovei a criticat in termeni foarte duri afirmațiile facute de Liviu Dragnea potrivi carora PSD pregatește un proiect pentru o eventuala lege a defaimarii. Macovei avertizeaza ca un astfel de demers este indreptat nu doar impotriva oficialilor, critici la adresa partidului aflat la guvernare,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a raspuns luni la declaratiile fostului presedinte Traian Basescu, potrivit carora una dintre rezolutiile adoptate in Congres ar arata ca PSD il sustine pe presedintele Klaus Iohannis pentru functia de presedinte al Consiliului European. Acesta a spus ca „nu s-a dus…

- Uniunea Europeana a anuntat luni ca a prelungit cu inca sase luni, pana la 15 septembrie 2015, sanctiunile impuse impotriva a 150 de responsabili rusi si rebeli ucraineni pentru implicare in conflictul din estul Ucrainei, transmit Reuters si AFP, citand un comunicat emis de Consiliul European.…