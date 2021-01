Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputații cer Comisiei Europene sa propuna o lege care sa le permita persoanelor care lucreaza digital sa se deconecteze de la munca in afara programului de lucru. Legislația ar mai trebui sa stabileasca cerințe minime pentru munca de la distanța și sa clarifice condițiile de munca, orele de lucru…

- Zece predicții pentru piața imobiliara in 2021. Colliers: Munca de acasa va deveni o practica obișnuita, iar prețurile in sectorul rezidențial vor stagna Anul 2021 se preconizeaza a fi un an al redresarii, chiar daca unele incertitudini vor continua sa persiste, cum ar fi cele legate de capacitatea…

- Eurodeputații au aprobat regulamentul menit sa protejeze fondurile UE impotriva utilizarii abuzive de catre guvernele UE care incalca principiile statului de drept. Prin noul regulament, plațile din bugetul UE pot fi blocate pentru țarile in care incalcarile constatate ale statului de drept compromit…

- Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European (S&D) a realizat, la inițiativa europarlamentarului Victor Negrescu, un studiu amanunțit privind viitorul buget european și planul de relansare, in care sunt prezentate posibile direcții de acțiune pentru Romania folosind…

- Parlamentul European refuza sa se preteze la "o mascarada" pentru ratificarea eventualului acord post-Brexit intre Londra si Uniunea Europeana si cere timpul necesar pentru a-l examina si a-l aproba, au avertizat luni mai multi eurodeputati, relateaza AFP. "Ne trebuie un text. Daca nu,…

- Cele mai multe firme romanești nu au luat niciun fel de masuri de securitate suplimentare, in contextul in care, pe fondul pandemiei, au adoptat munca de acasa conform barometrului realizat de compania de consultanța FRAMES la comanda INFOSEC CENTER. Experții afirma ca, fara masuri de management al…