- Discuțiile Uniunii Europene cu Polonia și Ungaria nu au determinat inca aceste tari sa se ralieze la valorile pe care se intemeiaza Uniunea, a avertizat in dezbaterile de joi, la Strasbourg, Parlamentul European. • Este nevoie de audieri organizate in mod regulat și structurat, urmate de recomandari…

- Parlamentarii europeni iși reiau de marți activitatea dupa sarbatorile de iarna. Ei s-au reunit la Strasbourg, unde ii așteapta o agenda incarcata. Care sunt principalele dosare care trebuie discutate ne spune corespondentul nostru, Lucian Pirvoiu.

- Pretul mediu al unei inmormantari in Marea Britanie a atins un nivel record de 4.417 lire sterline in 2019, in crestere cu 3,4% fata de situatia din 2018, arata un studiu anual realizat de compania de asiguri SunLife, informeaza BBC.Compania de asigurari, care a studiat costurile cu inmormantarile…

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici afirma ca îsi doreste un proiect politic nou, în care nici stânga, nici dreapta "sa nu mai nege" realitatea economica si sociala "exclusiv în functie de interesul politic imediat" si care sa puna, în centrul sau, românii…

- Majoritatea membrilor Parlamentului European au votat joi o rezolutie simbolica prin care declara "urgenta climatica' in Europa, relateaza dpa.Rezolutia a fost adoptata cu 429 de voturi pentru si 225 impotriva, din cele 673 de voturi exprimate in plenul PE de la Strasbourg. Au existat 19 abtineri.…

- Parlamentul European voteaza componența noii Comisii Europene. Noul Executiv iși incepe activitatea la 1 decembrie Parlamentul European se pronunta miercuri, la 13.00 ora Romaniei, asupra noii Comisii Europene, dupa ce presedinta aleasa Ursula von der Leyen isi va prezenta echipa si programul in plenul…

