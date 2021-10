Eurodeputaţii români: Comisia Europeană să ia măsuri pentru combaterea ştirilor false cu privire la COVID Mai multi eurodeputati romani din grupul Renew Europe au cerut Comisiei Europene, intr-o scrisoare deschisa, sa ia masurile necsare pentru combaterea campaniei de stiri false de pe retelele de socializare si din media cu privire la pandemia de Covid-19. Cei care au inițiat scrisoarea sunt Vlad Marius Botos si Vlad Gheorghe, europarlamentari USR. In document este solicitat Comisiei Europene sa ia in considerare o ancheta la nivel european legat de campania de stiri false, dar si planuri de recunoastere si combatere eficienta a unor astfel de campanii viitoare. „Privim de luni de zile cum situatia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

