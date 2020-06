Parlamentul European solicita Comisiei sa prezinte noi orientari specifice pentru lucratorii transfrontalieri si sezonieri in contextul COVID-19, sa propuna solutii pe termen lung pentru a face fata practicilor abuzive de subcontractare si sa se asigure in mod prioritar ca Autoritatea Europeana a Muncii (ELA) devine pe deplin operationala. Reuniti in sesiune plenara, eurodeputatii au adoptat vineri o rezolutie in care indeamna Comisia sa evalueze situatia generala a ocuparii fortei de munca si conditiile de sanatate si de siguranta ale lucratorilor transfrontalieri si sezonieri, inclusiv rolul…