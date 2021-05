Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a blocat , joi dupa-amiaza, printr-o rezolutie, procedurile de ratificare a Acordului de investitii dintre Uniunea Europeana si China, cerand anularea sanctiunilor impuse de Beijing impotriva unor oficiali si entitati din spatiul UE. Intr-o rezolutie aprobata cu 599 de voturi pentru,…

- Eurodeputatii au cerut initial ca statele membre sa suporte costul testelor PCR, ceea ce unele dintre ele au refuzat. Compromisul gasit mentioneaza necesitatea unor teste ''abordabile si accesibile'', plus angajamentul Comisiei Europene de a mobiliza 100 de milioane de euro pentru achizitia de teste,…

- Eurodeputatii au adoptat marti programul Erasmus+ pentru perioada 2021-2027. Fondurile de care va dispune acest program emblematic al Uniunii Europene pentru educatie, formare, tineret si sport vor fi aproape duble (peste 28 de miliarde euro din surse diferite) fata de perioada anterioara de sapte…

- Eurodeputatii au adoptat marti programul Erasmus+, editia pentru perioada 2021 – 2027 a programului emblematic al Uniunii Europene pentru educatie, formare, tineret si sport. Programul a demonstrat ca are un rol important in promovarea identitatii europene, iar fondurile de care va dispune…

- Europarlamentarii indeamna la accelerarea eforturilor de a raspunde apelului lansat de cetațeni pentru renunțarea la schimbarea orei in statele membre ale Uniunii Europene, arata un comunicat publicat de Parlamentul European. In martie 2019 Parlamentul European a votat in favoarea renunțarii la practica…

- Statele membre ale Uniunii Europene au inregistrat anul trecut, din cauza pandemiei, pierderi uriașe la nivelul turismului, de la o scadere cu 48% a sosirilor internaționale in Austria și pana la 84% in Cipru, atrage atenția europarlamentarul USR PLUS Vlad Gheorghe , care citeaza un studiu solicitat…

- Proiectul de rezoluție privind stabilirea unei strategii a Uniunii Europene pentru un turism durabil, adoptat joi de Comisia pentru transport și turism (TRAN), susține introducerea unui certificat comun de vaccinare ca alternativa la testele PCR și carantina obligatorie. Proiectul a fost aprobat cu…