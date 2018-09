Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarii au votat miercuri in favoarea extrem de sensibilei reforme in domeniul drepturilor de autor, obiectul unei batalii fara precedent intre artisti si editori de presa pe de o parte, si gigantii din digital si activisti pentru libertate pe internet pe de alta parte, informeaza AFP.…

- Respins pe 5 iulie de Parlamentul European (PE), textul propus divizeaza eurodeputatii chiar si in interiorul grupurilor politice si a fost revizuit in speranta ca vor fi inlaturate temerile militantilor libertatii pe internet. Pentru sustinatorii acestei noi directive, propusa initial…

- Eurodeputatii se pronunta miercuri din nou asupra directivei europene privind drepturile de autor, un vot crucial pentru artistii si editorii de presa care spera ca va fi adoptata aceasta directiva pe care insa nu o doresc gigantii internetului si care a facut obiectul unui lobby intens, relateaza AFP.…

- Pilotii din Germania ai companiei aeriene low-cost Ryanair au votat in favoarea declansarii unei greve deoarece vor sa aiba contracte colective de munca, informeaza Agerpres, citand Reuters si DPA. Luni, sindicatul pilotilor Vereinigung Cockpit (VC) a informat ca 96% dintre ...

- Internetul, asa cum il stim, risca sa se schimbe radical. Desi Parlamentul European a respins legea care limiteaza drastic distribuirile in mediul online, actul normativ se va rediscuta in toamna. Pana atunci, oricine poate depune amendamente, pe o platforma online special creata.

- Parlamentul European a respins joi o reforma controversata privind drepturile de autor in Uniunea Europeana, un text sustinut puternic de creatori, artisti, editori de presa, dar caruia i se opuneau giganti ai internetului si militanti pentru libertatea internetului, transmit AFP si Reuters. Din cei…

- Parlamentul European a respins joi o reforma controversata privind drepturile de autor in Uniunea Europeana, un text sustinut puternic de creatori, artisti, editori de presa, dar caruia i se opuneau giganti ai internetului si militanti pentru libertatea internetului.

- Eurodeputatii au votat miercuri asupra distribuirii locurilor in Parlamentul European, ramase libere in urma retragerii deputatilor britanici ca urmare a Brexit, in perspectiva viitoarelor alegeri europene din mai 2019. Cu 566 de voturi pentru (94 impotriva si 31 abtineri), adunarea intrunita in sesiune…