Eurodeputatii au votat miercuri in favoarea infiintarii unui prag electoral care va impiedica partidele care intrunesc un procent foarte redus din voturi sa fie reprezentate in Parlamentul European. Decizia ar urma sa intre in vigoare din 2024, transmite dpa.



Un numar de 397 de europarlamentari au votat pentru introducerea unui astfel de prag, 207 au votat impotriva si 62 s-au abtinut.



Statele membre ale Uniunii Europene au convenit sa ia masuri in acest sens pe fondul preocuparilor ca diverse formatiuni eurosceptice si populiste ar putea castiga teren la alegerile europene.

