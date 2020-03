Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputata USR ​Clotilde Armand și-a lansat, duminica dimineața, candidatura la primaria sectorului 1, promițând ca planul sau este ca 30% din buget sa mearga spre investiții. Ea a enumerat între prioritați reducerea poluarii, mai multe spații verzi, pastrarea Padurii Baneasa,…

- Recentul sondaj de opinie lansat de ALDE la nivelul Bucureștiului pentru a masura mai mulți candidați din interiorul partidului și a vedea care sunt șansele acestora de a caștiga Primaria Capitalei, se refera și la candidații la Primariile de sector. In acest moment se știe, spun surse din…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan se declara convins ca PNL va caștiga alegerile locale in București, daca se mobilizeaza, el afirmand ca Gabriela Firea "va fi fara probleme batuta", iar Clotilde Armand, candidatul USR la Primaria Sectorului 1, "este o gluma" pe care candidatul liberal "o va spulbera".

- Politicianul a spus la Reuniunea Comitetului de coordonare al PNL Sector 2, ca partidul libera este in creștere in toata țara, avand un grad de favorabilitate de peste 40%, fara precedent in ultimii ani pentru un partid de dreapta. Citeste si: Rares Bogdan, despre cazul Ditrau: "Ne va pune…

- Neculai Ontanu si-a lansat, sâmbata, candidatura la alegerile locale, din partea partidului ADER, al carui fondator este. Fostul edil a afirmat ca ”Sectorul 2 al Capitalei fost lasat în paragina”, iar oamenii îl opresc pe strada rugându-l sa se întoarca. "Candidez…

- Fostul edil al Sectorului 2 al Capitalei și-a lasat, sambata, candidatura la alegerile locale. Neculai Onțanu va candida din partea partidului ADER la Primaria Sector 2, acesta nexecluzand o alianța de stanga in cursa pentru scaunul de primar al Sectorului 2 al Capitalei. Fostul edil a anunțat ca…

- Partidul Ecologist Roman și-a lansat candidatul Filialei Sector 1 in cursa pentru Primaria Sectorului 1. Danuț Ioan Fleaca este soluția pe care mizeaza ecologiștii pentru caștigarea alegerilor locale de anul viitor. Profesionist recunoscut, candidatul PER are o experiența de 20 ani in administrația…

- „Am spus de la inceput ca vreau ca opoziția sa aiba un candidat unic. Aș vrea sa fiu eu acela. Daca nu voi fi eu acela, voi face un pas in spate”, a declarat Nicușor Dan, intrebat daca se va retrage daca Alianța USR-PLUS ii va cere asta.USR București l-a validat pe Nicușor Dan candidatul filialei la…