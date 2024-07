Stiri pe aceeasi tema

- Daca vine vorba despre democrație și valorile acesteia, Roberta Metsola a dovedit ca este o doamna pe care putem conta. Reconfirmarea acesteia in funcția de Președinte al Parlamentului European aduce un real sentiment de stabilitate. Și speranța ca nu atacurile europarlamentarilor proaspat ajunși acolo…

- Deputații europeni au reales-o pe Roberta Metsola (PPE, Malta) in funcția de președinte al Parlamentului European pana in 2027, cu 562 de voturi in primul tur, transmite Parlamentul European printr-un comunicat de presa. Roberta Metsola a fost aleasa in primul tur de scrutin, unde a primit o majoritate…

- Roberta Metsola, membra a Partidului Popular European (PPE), a fost aleasa marti, 16 iulie, pentru un nou mandat de presedinte al Parlamentului European, pentru urmatorii doi ani si jumatate, transmite Agerpres.Eurodeputata malteza, care a detinut deja aceasta functie de la maortea lui David Sassoli…

- Eurodeputata malteza Roberta Metsola, membra a Partidului Popular European, a fost aleasa marti presedinta a Parlamentului European pentru urmatorii doi ani si jumatate. Roberta Metsola, care a detinut deja aceasta functie de la decesul lui David Sassoli in ianuarie 2022, a fost aleasa cu 562 voturi…

- Eurodeputata malteza Roberta Metsola, membra a Partidului Popular European, a fost aleasa marti presedinta a Parlamentului European pentru urmatorii doi ani si jumatate.Roberta Metsola, care a detinut deja...

- UPDATE – Trimisul special al AGERPRES, Tudor Martalogu, transmite: Eurodeputata malteza Roberta Metsola, membra a Partidului Popular European, a fost aleasa marti presedinta a Parlamentului European pentru urmatorii doi ani si jumatate. Roberta Metsola, care a detinut deja aceasta functie de la decesul…

- Parlamentul European a reales-o pe Roberta Metsola, din Malta, in funcția de președinte al instituției. Roberta Metsola, membra a Partidului Popular European, a obținut un numar record de voturi, reafirmandu-și poziția de lider in cadrul Parlamentului European. In timpul primului sau mandat, a fost…

- Moment tensionat joi, la Kiev, in timpul vizitei președintei Parlamentului European in capitala Ucrainei. Conferința de presa susținuta de președintele Volodimir Zelenski și Roberta Metsola in curtea palatului prezidențial a fost intrerupta de alarma antiaeriana, care a dat semnalul de evacuare catre…