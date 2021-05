Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul grec Ioannis Lagos, fost membru al conducerii partidului neonazist Zorii Aurii condamnat la peste 13 ani de închisoare cu executare, a fost extradat sâmbata în Grecia în virtutea unui mandat de arestare si predat autoritatilor elene, informeaza AFP, citata de Agerpres.…

- Un fost membru al conducerii partidului neonazist grec Zorii Aurii, condamnat in tara sa si pe numele caruia exista un mandat international de arestare, a comparut miercuri in fata unui judecator belgian caruia i-a transmis ca refuza sa fie extradat in Grecia, a anuntat Parchetul din Bruxelles, relateaza…

- Potrivit acestei surse, contactata de AFP si care a cerut protectia aninimatului, loannis Lagos a fost condamnat in Grecia la 13 ani si opt luni de inchisoare, cu privire la "conducerea unei organizatii criminale" si este vizat de un mandat de arestare international. "Sunt intr-un vehicul al politiei.…

- Eurodeputatul grec de extrema dreapta Ioannis Lagos, fost membru al partidului neonazist Zorii Aurii, a fost arestat marti la Bruxelles dupa ridicarea imunitatii sale parlamentare, informeaza o sursa din politia greaca citata de AFP.

- Eurodeputatul grec de extrema dreapta Ioannis Lagos, fost membru al partidului neonazist Zorii Aurii, a fost arestat marti la Bruxelles dupa ridicarea imunitatii sale parlamentare, informeaza o sursa din politia greaca citata de AFP. Potrivit acestei surse care a dorit sa-si pastreze anonimatul,…

- Eurodeputatul grec de extrema dreapta Ioannis Lagos, fost membru al partidului neonazist Zori Aurii, a fost arestat marti la Bruxelles dupa ridicarea imunitatii sale parlamentare, informeaza o sursa din politia greaca citata de AFP. Potrivit acestei surse care a dorit sa-si pastreze anonimatul,…

- Parlamentul European a ridicat imunitatea eurodeputatului grec Ioannis Lagos, fost membru al partidului neonazist Zorii Aurii, condamnat in tara sa la 13 ani si opt luni de inchisoare pentru "conducerea unei organizatii criminale", a anuntat marti institutia europeana, informeaza AFP. Ridicarea imunitatii…

- Eurodeputatul separatist catalan Carles Puigdemont a denuntat marti ''un caz evident de persecutie politica'', dupa ce Parlamentul European a votat pentru ridicarea imunitatii sale si a altor doi europarlamentari catalani urmariti in justitie de autoritatile spaniole pentru tentativa de secesiune…