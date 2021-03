Stiri pe aceeasi tema

- Criza pandemiei a amplificat tendintele "autoritariste" ale puterii executive, reducand libertatile, inclusiv in tarile Uniunii Europene, afirma eurodeputatul belgian Philippe Lamberts, notand ca, in cazul tranzitiei ecologice, intrebarea esentiala este daca este redus consumul de energie. Eurodeputatul…

- Criza pandemiei a generat deteriorarea starii democratiei si a statului de drept in multe tari din cadrul Uniunii Europene, inclusiv in Romania, releva un raport elaborat de organizatia nonguvernamentala...

- Informația a fost confirmata de cotidianul la Repubblica, dar și de Reuters. Va reamintim ca Giuseppe Conte si-a pierdut majoritatea in Camera Superioara saptamana trecuta, cand partidul Viva Italia, condus de fostul premier Matteo Renzi, a parasit coalitia, nemultumit de gestionarea de catre guvern…

- Barna: Bugetul Romaniei este sub o presiune foarte mare, pentru ca trebuie sa ne incadram in deficitul de 7% agreat cu CE Bugetul Romaniei este sub o presiune foarte mare, in momentul de fata, din cauza necesitatii de a ne incadra in deficitul de 7% agreat cu Comisia Europeana (CE), a afirmat, luni,…

- Planul lui Joe Biden pentru salvarea celei mai mari economii a lumii din criza provocata de pandemia de COVID-19 Planul economic al presedintelui ales Joe Biden se concentreaza pe salvarea imediata din criza provocata de pandemia de COVID-19, a afirmat pricipalul consilier economic al viitoarei administratii,…

- Productia de oleaginoase a Romaniei - floarea soarelui, rapita si soia - obtinuta in 2020 a totalizat 2,78 milioane de tone, seceta extrema care a afectat suprafete agricole extinse din tara diminuand recolta cu aproape 42% fata de 2019, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii…

- A aparut vaccinul, a fost aprobat cum a fost aprobat, in procedura de urgența, a inceput distribuirea lui catre țarile UE intr-un soi de festivism victorios. E semnalul ca pandemia care a pus pe butuci o intreaga lume a luat sfarșit, cel puțin din punctul de vedere al responsabililor Uniunii Europene.Timp…

- Președintele social-democraților, Marcel Ciolacu, i-a transmis o scrisoare deschisa președintelui Klaus Iohannis solicitandu-i sa intervina pentru ca Guvernul sa schimbe modul de repartizare a bugetului catre comunitațile locale, acuzand ca liberalii nu au alocat bani catre primariile care sunt conduse…