Eurocontrol avertizeaza companiile aeriene: Posibile atacuri cu rachete in Mediterana de Est

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene (Eurocontrol) a recomandat companiilor aeriene sa exercite prudenta in estul Marii Mediterane din cauza posibilitatii producerii unor atacuri aeriene sau cu rachete de croaziera in Siria, in urmatoarele 72 de ore, informeaza agentia Tass.…

- Presedintele american Donald Trump ia in considerarea posibilitatea de a expulza cativa diplomati rusi din Statele Unite in semn de solidaritate cu Marea Britanie in legatura cu atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus, a declarat o sursa familiara cu subiectul.

- Presedintele american Donald Trump va face public “cel mai mare set de sanctiuni din istorie” pentru Coreea de Nord, care vizeaza 56 de nave si companii de transport maritim, scrie BBC, citat de News.ro . “Astazi anunt ca lansam cel mai mare set de sanctiuni din istorie pentru regimul nord-coreean”,…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat luni, intr-o postare pe Twitter, pe congresmanul democrat Adam Schiff, membru al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor, ca a scurs 'informatii confidentiale' de la audierile din ancheta privind legaturile dintre Rusia si…

- Relatia speciala dintre Marea Britanie si Statele Unite ale Americii este la fel de puternica in prezent cum a fost intotdeauna, a declarat joi premierul britanic Theresa May, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . “Aceasta relatie speciala dintre Marea Britanie si America este la fel de puternica…

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters. Kenneth…

- Presedintele american a confirmat suspendarea sanctiunilor economice contra Iranului ridicate in cadrul acestui acord incheiat cu Teheranul si celelalte mari puteri (Marea Britanie, Franta, Rusia, China si Germania). Casa Alba a avertizat insa ca este "ultima suspendare pe care o va semna"."Este…

- Statele Unite raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar Donald Trump a lansat vineri un ultimatum europenilor ca sa il ajute sa il inaspreasca in urmatoarele luni daca vor sa evite retragerea efectiva a Washingtonului, transmite AFP. Presedintele…