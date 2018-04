Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate din zborurile europene de marti ar putea suferi intarzieri din cauza unei defectiuni tehnice la sistemul de gestionare a zborurilor, anunta Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene, Eurocontrol.

- Aproape jumatate din zborurile europene de marti ar putea suferi intarzieri din cauza unei defectiuni tehnice la sistemul de gestionare a zborurilor, anunta Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene, Eurocontrol.

- Aproape jumatate din zborurile europene de marti ar putea suferi intarzieri din cauza unei defectiuni tehnice la sistemul de gestionare a zborurilor, anunta Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene, Eurocontrol. Eurocontrol a anuntat ca aproximativ jumatate dintre cele 29.500 de zboruri…

- Daca nu se vor lua masuri pentru a tine sub control progresele rapide ale Inteligentei Artificiale (AI), s-ar putea sa apara curand noi curente rauvoitoare de stiri false, atacuri cibernetice si atacuri asupra infrastructurilor fizice din lume, avertizeaza un grup de experti in acest domeniu, potrivit…

- Presedintele Republicii Italiene, Sergio Mattarella, a avertizat vineri in legatura cu ''riscurile foarte grave ale nationalismului extrem'', avertisment lansat de ''Ziua Amintirii'', cand sunt comemorate masacrele comise intre 1943 si 1945 la frontiera dintre Italia,…

- Cel putin doua persoane au fost ucise, iar alte zece au fost ranite dupa ce rachete lansate din Siria au cazut miercuri seara în orasul turc Kilis, în ceea ce pare a fi o riposta a gruparilor insurgente kurde la operatiunile armatei turce.

- Amenintarea terorista din Danemarca reprezentata de jihadisti ramane grava, in pofida esecurilor inregistrate de gruparea extremista Statul Islamic (SI), a anuntat vineri politia daneza, relateaza DPA. Statul Islamic continua sa ceara sustinatorilor sai sa comita atacuri in Occident in pofida faptului…

- Amenintarea terorista din Danemarca reprezentata de jihadisti ramane grava, in pofida esecurilor inregistrate de gruparea extremista Statul Islamic (SI), a anuntat vineri politia daneza, relateaza DPA. Statul Islamic continua sa ceara sustinatorilor sai sa comita atacuri in Occident in…