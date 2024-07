Stiri pe aceeasi tema

- Marți, Romania se confrunta cu Țarile de Jos in optimile de finala ale EURO 2024, meciul avand loc la Munchen. Suporterii romani sunt așteptați incepand cu ora 13:00 la cornerul dedicat Romaniei in Fan Zone-ul din Olympia Park, unde vor fi organizate diverse activitați, inclusiv premii, sesiuni de autografe…

- Marți, ora 19:00, Romania și Olanda se vor infrunta la Munchen pentru un loc in sferturile Euro 2024. Duelul din optimile Campionatului European va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu toate informațiile și imaginile de la echipa de 5 oameni de la fața locului, și televizat de ProTV. Romania a caștigat grupa E,…

- Ioan Becali (72 de ani) a spus ca a primit un mesaj de la Ronald Koeman (61), selecționerul Olandei, imediat dupa ce Romania a remizat cu Slovacia, scor 1-1, asigurandu-și participarea in optimile de la Euro 2024. Romania a caștigat pentru prima data o grupa a unui Campionat European. In consecința,…

- Bogdan Racovițan, 24 de ani, este de parere ca educația fotbalistica primita de el și de alți internaționali romani a reprezentat unul dintre pilonii performanței din prezent de la prima reprezentativa. Romania va juca cu Olanda in „optimi” (marți, 2 iulie, ora 19:00, Munchen), dupa ce „tricolorii au…

- George Pușcaș (28 de ani) a prefațat duelul cu Olanda din optimile Euro 2024. Urmatorul meci al Romaniei la turneul final va avea loc marți, 2 iulie, ora 19:00, la Munchen. Romania a caștigat grupa E de la Campionatul European și va infrunta in optimile de finala locul 3 din grupa D, adica selecționata…

- Romania s-a calificat in optimile de finala de la EURO 2024 de pe prima poziție a Grupei E și se va duela cu Olanda pentru un loc printre cele mai bune 8 naționale ale ”Batranului Continent”. Meciul ”Tricolorilor” cu ”Portocala Mecanica” se va disputa pe 2 iulie, de la ora 19:00, pe stadionul din Munchen,…

- FRF: ’’Echipa naționala de fotbal a Romaniei dorește sa adreseze cele mai sincere mulțumiri tuturor suporterilor care au fost alaturi de tricolori la meciurile din cadrul EURO 2024. Atmosfera incredibila creata de fani la meciul de la Frankfurt a fost de neegalat. Aproximativ 40.000 de romani, reprezentand…

- Un drog foarte periculos, asociat cu mai multe alerte la nivel european, supranumit „Donkey Kong”, sub forma unor comprimate de culoare portocalie, a fost descoperit și in țara noastra. „Drogul se produce in Olanda sau in Belgia și are o concentrație mare de substanța activa”, spune expertul antidrog…