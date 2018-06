Eurobarometru / Susținerea pentru uniunea economică și monetară este la cel mai înalt nivel La fel ca in sondajele precedente, increderea romanilor in UE este mult peste media blocului comunitar – 52% din romani au incredere in instituțiile europene, fața de 42% media in Uniune. Ponderea euroscepticilor romani este de 41% (comparativ cu 48% media din UE), un procent mult inferior celui al romanilor care tind sa nu aiba incredere in Parlamentul național – 76% din intervievați. In opinia romanilor, cele mai importante subiecte la nivel național sunt inflația, sanatatea și situația economica, in timp ce la nivel european sunt chiar mai ingrijorați decat occidentalii de problema terorismului:… Citeste articolul mai departe pe cronicaeuropeana.ro…

