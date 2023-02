Eurobarometru: Românii sunt europenii care se împotrivesc cel mai mult ajutorului dat Ucrainei de UE după invazia rusă Un sondaj eurobarometru realizat in Uniunea Europeana in ianuarie – februarie 2023 arata ca in Romania se inregistreaza cel mai mare procent de respondenți care dezaproba ajutorul umanitar pentru ucraineni. Pe de alta parte, 62% dintre romani se arata optimiști in legatura cu viitorul UE și 34% sunt pesimiști – aproape de media europeana. Sondajul a fost realizat prin interviu fața in fața, in perioada 12 ianuarie – 6 februarie, așadar inainte de debutul scandalului creat de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, pe marginea lucrarilor de dragare a canalului Bastroe realizate de Ucraina.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, se va intalni, astazi, la Varsovia cu liderii Formatului Bucuresti 9, din care fac parte Romania, Polonia, cele trei state baltice, Bulgaria, Cehia, Slovacia si Ungaria. Toate aceste tari sunt membre ale NATO si multe dintre ele au exprimat, in contextul agresivitatii…

- Presedintele american Joe Biden se intalneste miercuri, la Varsovia, cu grupul celor noua lideri ai tarilor membre ale NATO din Europa Centrala si de Est, in prezenta secretarului general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, pentru a le reconfirma sprijinul „de neclintit” al Washingtonului…

- Președintele american Joe Biden se afla in Polonia, a anunțat luni seara agenția de presa de stat PAP, citandu-l pe viceministrul polonez de externe, Piotr Wawrzyk, scriu The Guardian și Al Jazeera . Reporterii Reuters aflați in gara din orașul Przemysl, din sudul Poloniei, au vazut mai multe coloane…

- Joe Biden se va intalni cu președintele polonez Andrzej Duda in timpul calatoriei sale de saptamana viitoare pentru a-i mulțumi pentru asistența militara și umanitara oferita de Varșovia Ucrainei, a anunțat Casa Alba, relateaza CNN preluata de HotNews.Președintele va avea o intalnire la Varșovia cu…

- Conform celor mai recente date centralizate de Eurostat, in 2021, gospodariile din UE au cheltuit peste 1.035 de miliarde de euro (echivalentul a 7,1% din PIB-ul total al UE) pe ”alimente și bauturi nealcoolice”, reprezentand o pondere de 14,3% din cheltuielile totale ale gospodariilor.Comparativ cu…

- De la 1 ianuarie, Germania va prelua comanda forței de intervenție rapida a NATO – cu cel mai inalt nivel de pregatire din cadrul Alianței – punand in alerta mii de soldați, care vor fi gata sa fie dislocați in cateva zile. „Germania este un aliat important și le mulțumim ca au acceptat comanda VJTF…

- Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova organizeaza, in perioada 15-16 decembrie 2022, Forumul estic privind securitatea și gestionarea frontierelor. La eveniment vor participa șefii ai Poliției și ai Poliției de Frontiera din Bulgaria, Cehia, Estonia, Finlanda, Ungaria, Letonia, Lituania,…

- Parchetul European ancheteaza cea mai mare frauda de TVA descoperita pana acum in Europa, in care ar fi implicate 22 de state, inclusiv Romania. In cooperare cu agențiile de aplicare a legii din 14 state membre ale UE, instituția a desfașurat marți masuri de investigare simultane, inclusiv peste 200…