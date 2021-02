Stiri pe aceeasi tema

- In 2019, 28,4% din populația UE cu dizabilitați (in varsta de 16 ani sau mai mult) era expusa riscului de saracie sau excluziune sociala, comparativ cu 18,4% din cei fara restricții de activitate. Interesant e faptul ca in Romania și Grecia, din populația neafectata de dizabilitați, circa 30% e expusa…

- 59% dintre romani considera ca principala contribuție a diasporei la economia Romaniei este reprezentata de banii trimiși familiei, iar 21% de banii cheltuiți in vizitele lor in țara. Aceasta in contextul in care aproape jumatate dintre romani considera ca diaspora are o contribuție financiara per ansamblu…

- Romanii sunt pe primul in Uniunea Europeana la capitolul bani cheltuiți pe alcool. Conform Eurostat, in ultimii 10 ani Romania a inregistrat cea mai mare creștere din UE la cheltuielile pentru alcool. Anul trecut gospodariile europene au cheltuit 117 miliarde euro, adica echivalentul a 0,8% din PIB-ul…

- In anul 2019, gospodariile din Romania au alocat 26% din cheltuielile totale de consum pentru alimente si bauturi nonalcoolice, dublu fața de gospodariile din Uniunea Europeana, care au alocat, in medie, 13%, arata datele publicate astazi de Eurostat, citate de agerpres . Alte state membre unde alimentele…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen urma initial sa discute cu premierul britanic Boris Johnson pentru a incheia un compromis, care ar fi fost anuntat ulterior. Insa aceasta convorbire nu a fost confirmata. ”Este o cearta pe cifrele (pescuitului). Iar acesta este un semn rau”, declara…

- Alegeri Parlamentare 2020. Romanii din diaspora au in acest an doua zile la dispoziție pentru a-și alege senatorii și deputații: sambata și duminica. Este pentru prima oara cand alegerile parlamentare in strainatate se deruleaza pe parcursul a doua zile. Votarea se desfasoara intre orele 7:00 – 21:00…

- Romania este la coada Uniunii Europene din punct de vedere al cercetarii și dezvoltarii. Comparativ cu alte state europene, Romania investește cei mai puțini bani in acest domeniu. Fața de restul țarilor membre ale Uniunii Europene, Romania aloca cea mai mica suma ca procent din PIB in domeniul dezvoltarii…