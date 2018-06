Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent sondaj Eurobarometru arata ca 67% dintre europeni (comparativ cu 64% în Octombrie 2017, în cadrul studiului Eurobarometru anterior), respectiv 71% dintre români (61% în Octombrie 2017) considera ca tara lor a beneficiat de pe urma calitații de membra a UE. Nivelul…

- Doar 0,9% dintre romani aveau in 2016 arierate la plata chiriilor si ipotecilor, acesta fiind cel mai mic procent inregistrat de o tara membra a Uniunii Europene, arata datele publicate marti de...

- Peste 100.000 de romani au plecat in Anglia in decursul unui an, cresterea procentuala fiind de 25% si, din datele pe care le are Oficiul National de Statistica de la Londra, numarul conationalilor nostri rezidenti in Regatul Unit a ajuns la 411.000. Potrivit statisticilor, Marea Britanie…

- Romanii ar putea avea posibilitatea de a-si cumpara medicamente fara reteta chiar de pe internet. Asta dupa ce Comisia de Sanatate si Familie din Camera Deputatilor a dat raport favorabil unor modificari aduse Legii farmaciei si ar putea ajunge la votul decisiv in curand, proiectul legislativ fiind…

- Romanii care intentioneaza sa calatoreasca in afara tarii solicita cardul european de sanatate, care le permite sa beneficieze de asistenta medicala gratuita in caz de urgenta pe teritoriul Uniunii Europene, dar si in tari precum Islanda, Lichtenstein, Norvegia sau Elvetia. Cardul poate fi obtinut in…

- Romanii par a fi cei mai tristi cetateni din Uniunea Europeana, problemele personale de sanatate, dar si inegalitatea si injustitia din societatea romaneasca fiind resimtite de catre populatia Romaniei, releva un sondaj Eurobarometru publicat, luni, de Comisia Europeana. Sondajul realizat in decembrie…

- Cum promoveaza politicienii ia tradiționala romaneasca. De-a lungul timpului, conducatorii țarii au profitat de ocaziile publice pentru a promova portul tradițional romanesc, fie prin discursuri sau chiar imbracand aceste haine. Ia romaneasca a fost admirata la Bruxelles, in diaspora, iar in țara, evenimentele…

- In perioada 23 – 24 martie 2018, la Hotel Ambient din Brasov, Comisia pentru Economie, Mediul de Afaceri, Energie și Turism (EMET) a PNL Brasov organizeaza o sedinta a comisiei nationale, in cadrul careia vor fi dezbatute teme economice relevante pentru momentul actual si pozitionarea PNL fata de situatia…