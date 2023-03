Stiri pe aceeasi tema

- La implinirea a trei ani de la declararea pandemiei COVID-19, 200 de figuri mondiale proeminente au elaborat o scrisoare deschisa, in cadrul careia cer mai mult acces egal la vaccinuri, in intreaga lume, informeaza Rador.Ei spun ca peste un milion de decese ar fi putut fi evitate in 2021, daca vaccinurile…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat sambata ca Uniunea Europeana ar trebui sa procedeze pentru achizitiile de munitii la fel cum a procedat pentru vaccinul impotriva coronavirusului, transmite Reuters.

- Nivelul intrarilor de GNL in Europa de la inceputul lunii februarie este cel mai scazut din noiembrie anul trecut. Europa dispune de rezerve mari de gaze neutilizate in depozitele subterane din cauza reducerii cererii industriale, deși exista semnale persistente din partea Chinei in ceea ce privește…

- In timpul pandemiei de Covid-19, o fotografie realizata in biroul premierului Ludovic Orban a generat un val de furie. Orban și mai mulți liberali sarbatoreau ziua șefului de partid, cu bautura, mancare și fumand trabuc, in timp ce restul oamenilor stateau inchiși in case. Fii la curent cu…

- Aproape 3.000 de cazuri de coronavirus au fost inregistrate in Romania la ultimul bilanț comunicat de Ministerul Sanatații, pentru saptamana 16-22 ianuarie. Numarul este in scadere fața de saptamana 9-15 ianuarie, cand au fost aproape 3.500 de cazuri. La ora 13:00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul…

- In 2020 și 2021, perioada care coincide cu pandemia de Covid-19, ​mortalitatea materna a crescut considerabil in Romania, dupa doi ani de scadere, este semnalul de alarma tras de Organizația „Salvați Copiii” Romania. Mumarul femeilor care au murit in timpul sarcinii sau dupa ce au dat naștere a crescut…

- Cresterea brusca a numarului de cazuri de COVID-19 in China nu ar trebui sa aiba un impact semnificativ in Europa, intrucat variantele virale care circula in tara asiatica sunt deja prezente si pe Batranul Continent, a anuntat marti OMS, informeaza AFP."Recrudescenta actuala din China nu ar trebui sa…

- 3.432 de cazuri saptamanale de coronavirus au fost raportate la precedentul bilanț, transmis de Ministerul Sanatatii pe 26 decembrie. Numarul cazurilor COVID saptamanale a crescut de la inceputul lunii decembrie. La ora 13:00, Ministerul Sanatații va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri,…